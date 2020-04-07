Главный урок весны — в первую очередь закрывать влагу на полях и оперативно сеять

На совещании по работе нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси Глава государства обратил внимание, что именно продовольственная безопасность страны должна быть в приоритете: «Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Задача номер один, и важнее ее нет».

Требование понятно: весенне-полевые работы в разгаре, и самое время усилить слабые стороны, если у кого-то еще таковые имеются. Да, темпы выше по сравнению с прошлым годом: ранними яровыми и зернобобовыми в стране по состоянию на 7 апреля засеяно 535,3 тысячи гектаров, или свыше 61 процента к заданию. Казалось бы, преодолев экватор, можно выдохнуть и даже несколько самоуспокоиться, ведь, как ни крути, начинается обратный отсчет. Только лучше поторопиться, советует директор воложинского ОАО «Агро-Дубинское» Геннадий Касперович:

— Весна хоть и ранняя, но для сельского хозяйства сложная и тяжелая. Влага из почвы уходит быстро — негативно сказываются перепады температур, когда ночной минус сменяется дневным плюсом. Поэтому в первую очередь закрыли влагу на полях. Второе, что нужно понимать: чем раньше посеем, тем больший запас прочности создадим под будущий урожай. Потерять его мы не имеем права, потому что именно от нас и зависит продовольственная безопасность страны. Впрочем, в хозяйстве сев ранних сельхозкультур выходит на завершающую стадию — осталось менее двухсот гектаров. Финишную черту подведем девятого апреля.

Всего под яровые в «Агро-Дубинском» отведена тысяча гектаров, 1820 — за озимыми. Такая раскладка мотивирована тем, что последние дают более высокую урожайность, меньше подвержены влиянию неблагоприятных климатических условий. Собственно, чем выше будет отдача с каждого гектара, тем эффективнее сработает отрасль. Примечательно, что здесь привыкли работать с сортами отечественной селекции. В прошлом году, даже несмотря на погодные испытания, вышли на урожайность выше среднереспубликанской — 42,6 центнера на круг. Валовой намолот превысил 10 тысяч тонн. И дело не в том, что работают с оглядкой на погоду, хотя в хозяйстве и считаются с этим фактором, подбирая наиболее подходящие для возделывания культуры, — например, стали выращивать гибридную рожь. Причина в другом, раскрывает секреты Геннадий Вацлавович:

— Землю не обманешь: если ее хорошо удобрить, обеспечить питание и грамотный уход, тогда и результат не заставит себя ждать. Даже погода не помешает.

К слову, в этом году в «Агро-Дубинском» вышли на неплохую обеспеченность минеральными удобрениями: по азоту — в пределах ста процентов, по фосфору и калию свыше 50. Это больше, чем в прошлом году, собственно, и ставка на урожай выше.

Сейчас работа в поле слаженно кипит: механизаторы на посту от темна до темна, потому что понимают — весенний день год кормит. К тому же и зарплата хорошая: в прошлом году на посевной она до трех тысяч доходила. На уборке — еще больше. Но чтобы заработать на жатве, должно быть зерно. А для этого нужно постараться на посевной, внести свой вклад в будущий урожай. Весна — самое время продемонстрировать свои знания и опыт, а осень проверит их на прочность.