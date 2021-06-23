Так высказался министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время своего выступления на сегодняшнем пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
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Глава ведомства отметил: против нашей страны сейчас используется инструментарий гибридной войны.
– Главный удар приходится по экономике и всему, что приносит деньги. Битва разворачивается за контроль над финансовыми потоками. Экономические санкции, протекционистские меры, недобросовестная конкуренция – не гнушаются ничем. К примеру, недавний случай с самолетом ирландской компании Ryanair: его использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси, уничтожения белорусского авиаперевозчика и системы воздушной навигации, – пояснил он.
Руководитель отметил, что размещение в странах Европы войск США позволяет утверждать об оккупации этих государств.
– Исходя из логики оккупации европейских государств Америкой, оправданна их реакция на суверенные действия Беларуси, – продолжил Виктор Хренин. – Возможно, тревожит ущемленная национальная гордость стран Европы, не имеющих в условиях фактической оккупации такого права на суверенитет. Поэтому небольшую Беларусь хотят сделать страной-изгоем и уничтожить ее.
В форуме принимают участие министры обороны, начальники генштабов, делегации военных ведомств из 109 стран, представители СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств.
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Главный удар ведущейся против Беларуси гибридной войны приходится по экономике – Хренин
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