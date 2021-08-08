Главный тренер женской сборной по борьбе: верил, что каждая из наших спортсменок может победить

На Играх в Рио-де-Жанейро Мария Мамошук завоевала первую олимпийскую медаль в истории женской борьбы в нашей стране. На Играх в Токио на пьедестал поднялись еще две белоруски: Ирина Курочкина, ставшая серебряным призером, и Ванесса Колодинская, завоевавшая бронзу.





Главный тренер сборной по женской борьбе Олег Яковлевич Райхлин за соревнованиями следил из Минска, а перед встречей спортсменок в аэропорту признался: рассчитывал на то, что каждая из спортсменок, которая отправилась на Олимпиаду, может победить.



- Они доказывали это своими результатами накануне Олимпийских игр - на чемпионатах мира, Европы, Европейских играх, отборочных турнирах, - пояснил Олег Райхлин. – В Токио поехали те, кто прошел через жесточайший отбор, спортсменки с высочайшими результатами. Поэтому, конечно, рассчитывал.





- Наверняка за Василису Марзалюк немного обидно… На третьей Олимпиаде в карьере у нее получилось не все.

- Обидно за нее, потому что в двух схватках все было в ее руках. Она 1:2 проиграла немке Алине Роттер-Фокен. Она – чемпионка мира, но и Василису мы взяли не из песочницы и сказали бороться. А с китаянкой, наверное, психологическая нагрузка сказалась – тоже 1:2. Никто из борцов, которые вошли в число призеров Олимпийских игр, с таким минимальным счетом не проигрывал. Может, на Василисе нагрузка сказалась. Упрекнуть я ее не могу, но обидно.

- Ванесса Колодинская очень обидно не вышла в финал – проиграла сопернице в самой концовке полуфинального поединка. Расстроились?





- Это было примерно за восемь секунд до конца... У Ванессы был непростой путь. Она родила сына, потом была болезнь, после которой стала чемпионкой мира. Потом случился провал на чемпионате мира, неудачное выступление на Европейских играх и победа на чемпионате Европы. Когда в этом году поехали на чемпионат Европы, ее тест на COVID-19 оказался положительным – она 12 дней сидела в Варшаве в изоляции. Это тоже психологически давит. Правильно сказал комментатор Павел Баранов: бороться за третье место – это привилегия. Я не уверен, что смог бы после такого поражения так бороться. Винчестер, если не ошибаюсь, чемпионка мира в категории до 55 килограммов. Словом, человек с именем, хотя кто на Олимпийских играх без имени? Я очень благодарен Сергею Смалю, который был в Токио рядом с Ванессой. Когда принимал решение отдать ему место в выездном составе, сказал: «Ванессе эти три дня ты больше будешь нужен». Мы с ней разговаривали в шесть часов утра по японскому времени. Я сказал: «Ванесса, ты знаешь, ради чего ты поехала». Она ответила: «Знаю». Не зря когда-то я назвал ее за характер Питбулем... Она пообещала, что все сделает, и такую шикарную схватку за бронзу провела! Осадок есть, но реализация все равно осталось. Ванесса свое имя в олимпийскую историю вписала.

- Ира Курочкина в финале против Рисако Каваи могла рассчитывать на большее?





- Ире нужно было бы побороться с Каваи до этой схватки. Мы с ее тренером Артуром Зайцевым искали возможность встретиться с этой японкой, но не нашли. В Рио Каваи выиграла у Маши Мамошук в финальной схватке в категории до 62 килограммов. Теперь стала двукратной олимпийской чемпионкой. Сейчас мы все рады за Иру. Те, кто мог завоевать награды, сделали это – для нас, для страны, для себя. Я ими горжусь. Так же, как тренерами и спортсменами, которые помогали нам в подготовке, психологом. Завоеванные награды – это результат большой командной работы.

- Возле аэропорта вы подходили к молодым девчонкам – резерву национальной сборной. О чем говорили с ними?

- Я им сказал, что, если у кого-то есть сомнения о будущем, им нужно посмотреть на спортсменок, с которыми они борются на одном ковре, тренируются в одном зале. Нужно дерзать. У нас подрастает очень талантливая молодежь. Возможно, прозвучит пафосно, но у нас за спиной очень сильные девочки – призеры чемпионатов мира во всех возрастных группах. Мы не Китай и не гонимся за количеством, а работаем точечно.



