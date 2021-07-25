Главный тренер белорусских лучниц Екатерина Тимофеева об упущенной медали: немного обидно

Сборная Беларуси по стрельбе из лука остановилась в шаге от пьедестала в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Победив сперва команду Китая – 5:3, а затем с таким же счетом превзойдя японок, подопечные Екатерины Тимофеевой вышли в полуфинал, где турнирная дорога свела их с будущими чемпионками – лучницами Южной Кореи. Наши девчата старались навязать конкуренцию более опытным соперницам, однако уступили 1:5.









В матче за третье место, увы, вновь не удалось продемонстрировать идеальную меткость – немки оказались более собранными и точными – 5:1. Однако и четвертое итоговое место для нашей команды – большой успех. Выше на Олимпиадах сборные Беларуси по стрельбе из лука не поднимались еще никогда, а потому и настроение в команде было приподнятым. Хотя и не без нотки грусти, о чем не преминула заметить главный тренер Екатерина Тимофеева.



- Изначально мы планировали войти в восьмерку, но аппетит, как говорится, приходит во время еды. Девчонки сработали слаженно, как никогда, и возможность медали, конечно, была. И вера была. Однако чуть не хватило. Немного обидно.

- Тем не менее, девчата, безусловно, заслуживают добрых слов.

- Конечно! Наша команда – это сплав молодости и опыта. Опыт – это Анна Марусова. Для нее это третья Олимпиада. Она была и в Сиднее в 2000-м, и в Афинах в 2004-м. Две Карины – Деминская и Козловская, наша молодость, смелость и дерзость. Все это создает в коллективе прекрасную атмосферу и надежность.









- Почему вы расставили девчат именно в таком стрелковом порядке: закоперщица – Марусова, потом – Козловская и завершающая – Деминская?

- Изначально было по-другому, а решение сделать рокировку между Деминской и Козловской я приняла буквально накануне вечером. На мой взгляд, на сегодняшний момент Деминская надежнее может сработать финальными выстрелами.

- Совсем скоро всем троим спортсменкам предстоит бороться за медали в личных соревнованиях. Как, на ваш взгляд, на них повлияет результат в командном турнире?

- Я думаю, самым положительным образом. А именно, ответственность и волнение слегка спадут и девчонки смогут стрелять спокойнее и увереннее.

- На Олимпиаде проще быть спортсменом или тренером? Вам довелось побывать в обоих ипостасях…

- Ой, это сложный вопрос. Тяжело, ответственно и там, и там. На таком уровне просто не бывает.









- Насущный вопрос: есть ли в команде подрастающая смена? Присутствует ли конкуренция, которая, как известно, двигатель прогресса и спортивных результатов?

- Смена есть. Не такой длинный списочный состав, как хотелось бы, но молодежь подрастает. И, конечно, мы надеемся, что ребята и девочки, которые смотрели выступление нашей сборной по телевизору, загорятся желанием проверить себя в этом красивом и невероятно интересном виде спорта. С нетерпением ждем всех в наших секциях. Приходите, будем рады.

- Готовы, что после нынешнего выступления внимания к вам будет больше? И спроса, соответственно, тоже. Заявленные результаты нужно будет подтверждать, а то ведь скажут, что случайность…

- Всегда готовы! Мы вниманием не избалованы, так что рады стараться.





























s_kanashyts@sb.by