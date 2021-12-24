Главный танцмейстер республиканского молодежного бала: это прекрасная традиция

Главный танцмейстер республиканского молодежного бала Руслан Чернецкий, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького, уже который год центральная фигура на мероприятии. Он тот самый человек, который объяснял участникам бала, когда и что нужно делать.
– В этом году у нас была насыщенная танцевальная карта. Всего участники бала станцевали девять танцев. Среди них те, что были в прошлом году, например, полонез, вальс, полуночная кадриль. А также новые танцы – англез, галоп. И, конечно, дискотека – произвольная программа.
Чернецкий уверен: Республиканский новогодний бал для молодежи во Дворце Независимости – прекрасная традиция:
– Мы не должны забывать культуру прошлых эпох. Венские балы, которые проводились, были событиями культурной жизни того времени. Это было красиво и элегантно. И мы должны об этом помнить. К тому же на балах всегда заводились различные знакомства. Между собой общались люди, которые в обычной жизни, может, никогда бы и не пересеклись. Нередко образуются и семейные пары.