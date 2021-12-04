«Главный спонсор — государство»: начались прослушивания Международного конкурса пианистов «Минск-2021»

Фортепианный конкурс в столице Беларуси проходит в шестой раз. 35 пианистов из шести стран — Беларуси, Казахстана, Китая, России, Узбекистана и Украины — соревнуются за призовой фонд в 29 тысяч евро, созданный при поддержке государства.

Филармония в праздничном убранстве.



Самая молодая конкурсантка — 16-летняя белоруска Алиса Фомич — обучается в Стародорожской школе искусств. Случай беспрецедентный: подавляющее большинство участников и в этот, и в предыдущие годы — выпускники и студенты консерваторий, лишь немногие учатся в музыкальных колледжах.

Самая старшая — 29-летняя Жанна Здорнова, преподаватель колледжа Казахского национального университета искусств.

Логотип над сценой.



Мастерство и талант участников оценивает высокопрофессиональное жюри, представляющее 6 стран СНГ. Все они профессора и доценты ведущих консерваторий, известные пианисты, увенчанные почетными званиями и лаврами международных конкурсов.

Жюри готово к работе.



Возглавляет жюри выдающийся пианист, профессор Белорусской государственной академии музыки, народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь Игорь Владимирович Оловников. Он задал планку, блестяще исполнив «Рапсодию в стиле блюз» Джорджа Гершвина с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь под управлением народного артиста Беларуси Александра Анисимова.

Играет Игорь Оловников.



Это стало главным событием концерта-открытия конкурса, который состоялся в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. Участники из других стран, побывавшие на этом концерте, смогли воочию увидеть зал, в котором лучшие из них выступят в третьем туре, и услышать оркестр, который будет их сопровождать. По моим ощущениям, главный симфонический оркестр страны находится сейчас на пике своей творческой формы и ничуть не уступает лучшим оркестрам мира.

Дирижирует Александр Анисимов.



Одна из важнейших составляющих его яркого и насыщенного звучания — замечательные новые инструменты, закупленные в рамках государственной программы «Культура Беларуси».

— Программа по закупке музыкальных инструментов поддержана главой нашего государства Александром Григорьевичем Лукашенко, — говорит генеральный директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита. — И Министерство культуры, и Белорусская филармония уделяют этому вопросу первостепенное внимание.

Замминистра культуры Сергей Саракач и гендиректор Белгосфилармонии Александр Никита.



Для выступления с оркестром финалисты конкурса смогут выбрать один из двух роялей «Стейнвей», имеющихся сейчас на сцене Белорусской филармонии. Более новый, закупленный два года назад, отличается уникальными звуковыми качествами и считается одним из лучших в Европе. Более старый, тоже по-своему замечательный, лучше разыгран и требует меньших физических усилий.

Но это финал, куда пробьется не более 6 человек.

А пока участники конкурса демонстрируют свое искусство в Большом зале Белорусской государственной академии музыки. Там тоже установлен рояль «Стейнвей». Первый тур, затем второй, еще более сложный. В условиях ковида количество публики в зале Академии строго ограничено.

— Мы являемся учреждением образования, в отличие от филармонии, являющейся театрально-зрелищным учреждением. Соответственно, и требования противоэпидемической безопасности немножко другие, — говорит ректор консерватории, профессор Екатерина Дулова.

Екатерина Дулова.



Но желающие насладиться прекрасной фортепианной игрой и поболеть за наших участников имеют возможность наблюдать за конкурсом онлайн в реальном времени на сайте https://piano-competition.by/ или непосредственно через YouTube. С этой целью было закуплено все необходимое оборудование, и могу засвидетельствовать, что звук очень качественный, без каких-либо искажений.

— Мы можем сегодня наблюдать в реальном времени такие замечательные события, как первенство мира по шахматам, а можем слушать Международный конкурс пианистов «Минск-2021», — с гордостью говорит художественный руководитель Белорусской государственной филармонии Юрий Гильдюк.

Юрий Гильдюк.



И все же чрезвычайно важно, что конкурс сегодня проходит именно в реале, в полном формате, с тремя турами и участием симфонического оркестра.

— Сегодня это чрезвычайная редкость, — говорит Екатерина Дулова.

Живой конкурс — это не только живая музыка и живое общение. Это еще и возможность продемонстрировать миру наши достижения: красоту и благоустроенность нашей столицы, великолепно отремонтированные корпуса и общежитие Белорусской академии музыки, новые рояли во всех фортепианных классах и высочайший профессионализм нашей пианистической школы.

— Мы благодарны главному спонсору этого конкурса — а это наше государство, — сказал в своем выступлении председатель жюри, народный артист Беларуси Игорь Владимирович Оловников.

Никогда еще белорусская культура и особенно культура академическая не ощущала такой поддержки со стороны государства, как в нынешнее нелегкое время. И в ответ здравомыслящие люди культуры делают максимум возможного для престижа и процветания страны.

Символично, что кроме выпускников и студентов белорусских колледжей и вуза, под белорусским флагом выступают наши студенты, обучающиеся в консерваториях Санкт-Петербурга и Москвы.

— В этом конкурсе мы надеемся открыть новые белорусские таланты, — говорит художественный руководитель филармонии, заслуженный артист Беларуси Юрий Гильдюк.

В приветственном письме министра культуры Республики Беларусь Анатолия Маркевича, которое зачитал присутствующим заместитель министра Сергей Саракач, основной целью конкурса заявлена «поддержка молодых музыкантов, повышение уровня их профессионального мастерства, обогащение национальной исполнительской и педагогической школ передовым международным опытом, популяризация фортепианного искусства».

Напомним, что именно минский конкурс за четверть века своего существования дал путевку в жизнь таким замечательным белорусским пианистам, как Андрей Сикорский, Александр Музыкантов, Андрей Иванов и многие другие.

Но конкурс тем и интересен, что непредсказуем. По моим впечатлениям, уровень нынешнего состязания очень высок. Причем молодые пианисты радуют не только и не столько виртуозностью игры, сколько глубиной проникновения в музыку. Большинство участников уже побеждали на соревнованиях самого разного ранга, и очевидных лидеров нет.

Ситуация станет яснее после второго тура, который завершится 6 декабря. А окончательные результаты будут объявлены после финала поздним вечером или ночью 9 ноября.

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