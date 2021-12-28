Главный санитарный врач РФ: вакцина будет эффективной при любом штамме COVID-19

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Анна Попова отметила: вирус COVID-19 будет продолжать мутировать, будут появляться новые штаммы.– подчеркнула она.Российские специалисты побывали в ЮАР, чтобы изучить новый штамм коронавируса "Омикрон". Как выяснилось, в этой стране вирус не вызывает тяжелого течения болезни, кроме тех, кто не привит либо имеет сопутствующие заболевания. Однако, пояснила Анна Попова, возможно, это из-за того, что средний возраст жителей ЮАР около 30 лет, а молодые люди легче переносят заболевание.– заявил в свою очередь Президент России Владимир Путин.