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  2. Главный санитарный врач РФ: вакцина будет эффективной при любом штамме COVID-19

Главный санитарный врач РФ: вакцина будет эффективной при любом штамме COVID-19

Омикрон-штамм будет доминирующим в период пандемии COVID-19. Об этом заявила сегодня руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

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Анна Попова отметила: вирус COVID-19 будет продолжать мутировать, будут появляться новые штаммы. "Ни у кого в мире однозначного ответа, что будет завтра, нет. Но если сегодня не будем прививаться, завтра будет гораздо хуже", – подчеркнула она.

Российские специалисты побывали в ЮАР, чтобы изучить новый штамм коронавируса "Омикрон". Как выяснилось, в этой стране вирус не вызывает тяжелого течения болезни, кроме тех, кто не привит либо имеет сопутствующие заболевания. Однако, пояснила Анна Попова, возможно, это из-за того, что средний возраст жителей ЮАР около 30 лет, а молодые люди легче переносят заболевание.

"Я разговаривал с руководителем Института имени Гамалеи, они провели исследование: "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм омикрон. Он мне рассказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий", – заявил в свою очередь Президент России Владимир Путин.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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