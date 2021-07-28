Главный металлург ОАО «МТЗ» Илья Фирсов опроверг распространяющиеся в сети фейки и рассказал о модернизации литейного производства на заводе.
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– Сейчас в литейном цехе № 2 ведется модернизация. Уже установлены и работают три небольшие индукционные печи, и к ноябрю планируется запустить еще две большие печи. В результате Минский тракторный завод в литейном цехе № 2 уйдет от использования кокса и перейдет к индукционной плавке. Это значительно улучшит экологическую обстановку в городе и повысит производительность этого цеха, – подчеркнул Илья Фирсов.
Главный металлург МТЗ добавил:
– Литейное производство Минского тракторного завода (кстати, крупнейшее в Беларуси) как работало, так и работает в штатном режиме. Абсолютно всеми заготовительными материалами обеспечены в полном объеме. Более того, есть запасы. Информация [о якобы остановке цеха], которая распространяется в интернете, – это абсолютный фейк. Люди, работающие на заводе и, в частности, на литейном производстве, прекрасно знают, что это так.
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Главный металлург МТЗ: в литейном цехе № 2 ведется модернизация
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