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  2. Главный инженер строительной организации Лельчиц осужден на 3 года колонии за коррупционное преступление

Главный инженер строительной организации Лельчиц осужден на 3 года колонии за коррупционное преступление

По информации прокуратуры Лельчицкого района, главный инженер строительной организации, являясь должностным лицом, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, принял в качестве взятки от ИП материальные ценности в виде трех пластиковых окон общей стоимостью 3011,57 рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ельский районный суд определил ему в качестве наказания 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин (8700 рублей) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет. Также в доход государства с него взыскана сумма в размере стоимости имущества, добытого преступным путем.

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