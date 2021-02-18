Главный государственный санврач Беларуси рассказал о «побочках» «Спутника V»

Побочного действия от прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V" среди тех, кто уже привился, не наблюдается. Об этом в эфире телеканала "ОНТ" рассказал замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко.
Фото: скриншот видео
Главный санврач, говоря о реакции на вакцинацию у белорусов, отметил слабость, повышение температуры тела, катаральные симптомы. Никакие осложнения не фиксировались.
– При поступлении новой партии вакцины в стране будет дан старт вакцинации пожилых жителей, – пояснил он.
При этом Александр Тарасенко подчеркнул, что желающих привиться становится все больше с каждым днем. Особенно заинтересовано население шестидесяти лет и старше. До недавнего времени производители "Спутника V" к группе, подлежащей вакцинации, относили людей в возрасте от 18 до 60 лет. Но вчера на основании проведенных исследований вакцина была рекомендована и более возрастным гражданам.
Александр Тарасенко напомнил, что вакцинация – бесплатная. Она, по его словам, делается после осмотра врачом. Медик выносит вердикт, нужно ли человеку вакцинироваться. Сомнения могут быть в случае проявления и острых, и хронических заболеваний.
– Сейчас в стране завершается вакцинация медиков. В дальнейшем планируем вакцинацию соцработников, которые трудятся в закрытых учреждениях – детских и взрослых (дома-интернаты). Далее – педагоги, лица старше 60 лет, имеющие показания к вакцинации. Следом – работники торговли, заведений общепита, бытового обслуживания, транспортных организаций и в целом всего населения, – рассказал гость эфира.
В Беларуси наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Но есть некоторые опасения, что весной вместе с традиционным ростом заболеваемости ОРВИ может увеличиться и число новых случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, 21 декабря 2020 года Минздрав Беларуси зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
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Главный государственный санврач Беларуси рассказал о «побочках» «Спутника V»
Главный государственный санврач Беларуси рассказал о побочках «Спутника V»
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