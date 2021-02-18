Главный государственный санврач Беларуси рассказал о «побочках» «Спутника V»

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Главный санврач, говоря о реакции на вакцинацию у белорусов, отметил слабость, повышение температуры тела, катаральные симптомы. Никакие осложнения не фиксировались.– пояснил он.При этом Александр Тарасенко подчеркнул, что желающих привиться становится все больше с каждым днем. Особенно заинтересовано население шестидесяти лет и старше. До недавнего времени производители "Спутника V" к группе, подлежащей вакцинации, относили людей в возрасте от 18 до 60 лет. Но вчера на основании проведенных исследований вакцина была рекомендована и более возрастным гражданам.Александр Тарасенко напомнил, что вакцинация – бесплатная. Она, по его словам, делается после осмотра врачом. Медик выносит вердикт, нужно ли человеку вакцинироваться. Сомнения могут быть в случае проявления и острых, и хронических заболеваний.– рассказал гость эфира.В Беларуси наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Но есть некоторые опасения, что весной вместе с традиционным ростом заболеваемости ОРВИ может увеличиться и число новых случаев коронавирусной инфекции.Напомним, 21 декабря 2020 года Минздрав Беларуси зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".