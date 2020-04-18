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Главный герой "Черной пантеры" испугал фанатов худобой

Поклонники не смогли пройти мимо изможденного вида актера Чедвика Боузмана.

Главный герой фильма "Черная пантера" Чедвик Боузман выложил в Instagram видео, на котором показался фанатам худым и изможденным.

- Все в порядке, чувак? Ты выглядишь чертовски тощим в последние дни, - спросили его в комментариях.

Действительно, звезда "Черной пантеры" выглядит не очень хорошо, но поклонники уже предположили, что это может быть подготовка к новой роли. Известно, что в нынешнем году он должен появиться в сериале "Черное дитя", а в 2022 - в фильме "Черная пантера II", где вновь сыграет короля Т’Чаллу.

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