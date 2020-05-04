Главный акушер-гинеколог Минска рассказала алгоритм наблюдения за беременными в условиях COVID-19

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Все женские консультации сейчас работают в режиме телефонной связи. Все вопросы, которые беспокоят беременную, она может задать онлайн в мессенджерах или по телефону. Номера, как правило, известны. Женщине перезвонят или ответят на обращение.Однако встать на учет по беременности дистанционно нельзя, поскольку женщину перед этим должен осмотреть врач. Беременной стоит позвонить в консультацию и записаться на первый прием, лучше в первой половине дня. Если по результатам осмотра все благополучно и жалоб нет, беременной дадут талон на первое скрининговое УЗИ.Второе обязательное посещение, которое нельзя отложить или провести онлайн,в 30 недель беременности, на этом сроке выдается листок нетрудоспособности. Желательно, чтобы женщина была записана на прием в первой половине дня, чтобы она успела сдать максимальное количество необходимых ей анализов. Будет проведено КТГ. Далее с женщиной будут держать связь по телефону.Беременным после 30 недель предлагается вести дневник шевелений "Считай до 10", чтобы самостоятельно оценивать состояние ребенка. После 38-й недели важно измерять артериальное давление. Если нет отеков и повышенного давления, нужно продолжать считать количество шевелений плода и ожидать родов.Оксана Коротких отметила, что перед очередной явкой врач уточняет состояние здоровья беременной и говорит, какие анализы ей нужно обязательно сдать, а с какими можно повременить, чтобы уменьшить количество посещений поликлиники. В то же время беременных просят дома самостоятельно измерять артериальное давление. Чтобы правильно оценить результаты, нужно вести дневник артериального давления, а когда позвонит врач, их озвучить.Все скрининговые УЗИ сохранены. Они проводятся трижды: в 10-12, 18-21 и 31-35 недель. Результаты будут направлены в женскую консультацию, вместе с тем после УЗИ беременных просят позвонить врачу и уточнить дату следующего визита.Главный внештатный акушер-гинеколог подчеркнула: при жалобах не стоит ожидать очередного визита к врачу, который может быть запланирован через несколько недель, а позвонить в женскую консультацию и записаться на прием пораньше. В экстренных случаях необходимо отправляться в стационар.При посещении поликлиник беременным необходимо быть в масках, соблюдать дистанцию и снимать верхнюю одежду в гардеробе. Желательно приходить одной, а родственникам подождать на улице.Плановая гинекологическая помощь по-прежнему оказывается. Если женщина сомневается, хочет ли сохранить беременность, ее берут на учет до 12 недель, а затем отправляют к психологу. По белорусскому законодательству, прерывание проводится только после обязательного предабортного консультирования.Для беременных с коронавирусом выделен 6-й роддом.— сказала Оксана Коротких.Партнерские роды на период эпидемиологически неблагополучной ситуации отменены, но по-прежнему работают палаты повышенной комфортности. Сохранена ранняя выписка, то есть на третьи сутки, если роды прошли без патологий. Можно выписаться и раньше, но для этого нужно написать расписку. При кесаревом сечении выписка, как правило, на пятые сутки.После выписки из роддома, если женщину ничего не беспокоит, желательно без повода в консультацию не ходить. Для получения справки о единовременном пособии сведения о родильнице может принести муж или другой родственник. Если в послеродовый период поднялась высокая температура, нужно вызвать скорую помощь.