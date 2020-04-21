Главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми в Рамадан

Две главные святыни ислама в Мекке и Медине останутся закрытыми для верующих в месяц поста Рамадан из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщило Главное управление Саудовской Аравии по делам двух мечетей, передает Al Arabiya.





В этом году священный для мусульман месяц поста Рамадан в большинстве стран Ближнего Востока начинается 24 апреля.

О закрытии двух главных мечетей из-за распространения коронавируса было объявлено 20 марта, пишет ТАСС. Еще раньше — 17 марта — власти Саудовской Аравии постановили закрыть все мечети в стране.





Мечети в Мекке и Медине наряду с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман. Большая (Заповедная) мечеть в Мекке после последней реконструкции способна одновременно вместить на территории своего комплекса более миллиона человек. Она известна с 1570 года, а строительство первой мечети около Каабы относят к 638 году.





Мечеть Пророка в Медине была заложена еще при жизни Мухаммеда.

В Рамадан мусульмане должны воздерживаться от еды и питья в течение всего дня, посвящая время молитвам. А после захода солнца рядом с мечетями традиционно накрывают столы, где могут разговеться все желающие. В этом году в большинстве арабских стран все молельные дома закрыты из-за коронавируса.

В Саудовской Аравии, по последним данным, более 10 тысяч зараженных коронавирусом и 103 летальных исхода.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, скончались около 160 тысяч.