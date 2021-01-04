Об этом в своем новогоднем послании заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает пресс-служба МОК.
Томас Бах поблагодарил японскую сторону за решимость в условиях пандемии коронавируса организовать летние Игры и сделать их безопасными для всех участников. Он считает, что Токио по-прежнему самый подготовленный олимпийский город из всех когда-либо проводивших Олимпиаду.
В свою очередь, председатель оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори в интервью японским СМИ отметил, что хозяева Олимпиады пригласят всех мировых лидеров на предстоящий спортивный праздник.
Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют через полгода после перенесенных стартов в Токио.
– Мы должны уже в начале этого года начать финальный этап подготовки к предстоящим зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, где, действительно, многое готово к соревнованиям. Мы видим такую же решимость наших китайских партнеров провести Игры на лучших спортобъектах для зимних видов спорта, – сказал Томас Бах.
Президент МОК также подчеркнул возросшую роль спорта в условиях пандемии и успешность акций #StayStrong #StayActive #StayHealthy, призвав к солидарности спортивного и олимпийского движения.
Фото: НОК
Опубликовано:
1488
Главной задачей МОК в 2021 году станет подготовка к Играм в Токио и Пекине
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter