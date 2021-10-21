Главное – не допустить разбалансированности системы органов государственной власти: Лукашенко провел встречу с рабочей группой по доработке Конституции

– Мы приступаем к работе на этом этапе – созданию проекта Конституции. Задача этой группы – продолжить начатую Конституционной комиссией деятельность, – уточнил Президент.
Он также обратил внимание на то, что на сегодняшней встрече собрались «государственники и управленцы со стажем»:
– Опытные люди. Именно они, разных профессий, должны формировать облик новой Конституции. Наши предложения юристы оформят в новый проект Конституции – то есть пропишут юридическим языком. Наше дело – определиться и предложить Конституционной комиссии и людям варианты будущей Конституции. Хотя бы по основным моментам, которые очень важны для управления государством и так или иначе обсуждаются нашими людьми.
Александр Лукашенко добавил, что в силу статуса и опыта работы на руководящих постах члены рабочей группы лучше понимают смысл преобразований Основного Закона, а также их обоснованность и перспективность в плане развития государственности и защиты национальных интересов:
– В первую очередь вам предстоит сосредоточиться на ряде нерешенных принципиальных вопросов, их немало. Надо каждый детально обсудить в конструктивном ключе и найти самое оптимальное решение. Если в процессе работы вы увидите, что какие-то положения еще требуют дошлифовки, тоже предлагайте свои подходы.
Обращаясь к участникам встречи, Президент подчеркнул:
– Главное в вашей работе над конституционными изменениями – не допустить разбалансированности системы органов государственной власти. Важно избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий. Особое внимание надо уделить новому органу – Всебелорусскому народному собранию. Предстоит определить его статус, порядок формирования и компетенцию. Сделать это так, чтобы не нарушить устойчивость государственного аппарата, не допустить появления в стране двоевластия.
По словам Главы государства, рабочая группа должна взять хороший старт с самого начала, работа должна быть оперативной. Проект Основного Закона, который предложит группа, сначала обсудят на заседании Конституционной комиссии, затем вынесут на всенародное обсуждение, а после дошлифовки – на референдум.
Александр Лукашенко также обозначил, что деятельность рабочей группы по доработке Конституции будет в итоге сведена в Администрацию Президента, а Игорь Сергеенко будет оперативно руководить группой.
Лукашенко: говорить, что под Президента делают Конституцию, – полная глупостьФото: БЕЛТА
Президент Беларуси ждет инициативной работы от рабочей группы по доработке Конституции