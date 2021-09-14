"Главная задача – помогать людям". Лукашенко назначил Дмитрия Баскова сенатором

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Баскова членом Совета Республики Национального собрания. О своем решении Глава государства сообщил лично во время рабочей встречи во Дворце Независимости, на которой присутствовала и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает БЕЛТА.
– Мною принято решение вчера о направлении его к вам сенатором. По квоте Президента. Еще у нас четыре вакансии там. Я думаю, что он будет у нас в парламенте, в верхней палате, к месту. Человек он способный, это я знаю. Я его направляю туда не только потому, что это патриот, преданный стране человек (таких мы не обижаем и не бросаем, это всем понятно), но я его хочу видеть там еще как человека способного. Он умный, грамотный. В жизни он тяпнул горя, без отца вырос. Мама у него в церкви работает. Знаю, что это человек искренний. А то, что там про него пишут… Ну бьют по тем, кто рядом: Кочанова, Эйсмонт, Басков, Латышенок – и пошло-поехало. А кого больше? Все остальные там, на заднем плане, хотя и им тоже хватает. Но бьют по ним, мы это прекрасно понимаем, – сказал Глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что Дмитрий Басков в верхней палате Парламента будет заниматься социальными вопросами, а также спортивной тематикой.
– Он будет человеком более свободным в этом плане. Ну и как эксперт. И человек на ногах всегда – и поможет, и подскажет, и проедет. Твоя главная задача – помогать людям. Все! Ну и конечно, "хвост" спортивный за тобой. Спортом придется заниматься. И подсказать, и посоветовать, – сказал Президент, обращаясь к Дмитрию Баскову.
Президент отметил, что уже есть кандидатура на пост председателя Федерации хоккея Беларуси:
– Есть у нас кандидатура на Федерацию хоккея. Вчера вы встречались с человеком. Я думаю, он согласится. Очень опытный, умный человек, прошедший уже политическую закалку. Надо будет ему помочь. Он великий спортсмен, но не хоккеист. Но тем не менее он хороший управленец. Я не буду тут опережать события. Если он согласится, надо будет ему помочь.
– Ну а для тебя это такой, будем откровенно говорить, определенный взлет в твоем возрасте. Думаю, что за время работы в Сенате страны опыта политического поднакопишь. Патриотизма у тебя хватает, преданности Беларуси у тебя через край – дай бог каждому. А дальше уже твое дело определяться, как быть дальше, – резюмировал белорусский лидер, обращаясь к Дмитрию Баскову.
Фото: БЕЛТА