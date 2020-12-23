Такое мнение озвучила заместитель председателя постоянной Комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Галина Лагунова, комментируя Указ Президента № 480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год»:
– Главная цель документа – рост благосостояния населения через доходы, стабильность цен, жилье и занятость. Это то, что больше всего волнует наше население. Поэтому в социальном блоке Указ определяет четыре важнейших показателя. Одним из них, действительно, является индекс потребительских цен на социально значимые товары.
Депутат обращает внимание: данный показатель на уровне Указа предлагается установить впервые. Показатель отражает картину роста цен именно на товары, с которыми человек встречается в магазине ежедневно. В основу для расчета индекса лег перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются МАРТ. Выбрано 67 позиций продовольственных и непродовольственных товаров. В 2019 году они формировали больше четверти (26,6 процента) всех потребительских расходов. Причем на продовольствие – почти половину.
– С учетом изложенного, повышенное внимание и контроль со стороны государства за исполнением данного показателя вполне объяснимы. Такой шаг демонстрирует стремление обеспечить социальную защищенность граждан и не допустить искусственного роста цен по чувствительным позициям, – резюмировала Галина Лагунова.
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Главная цель Указа Президента № 480 – рост благосостояния населения через доходы, стабильность цен, жилье и занятость
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович