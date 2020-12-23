Главная цель Указа Президента № 480 – рост благосостояния населения через доходы, стабильность цен, жилье и занятость

Депутат обращает внимание: данный показатель на уровне Указа предлагается установить впервые. Показатель отражает картину роста цен именно на товары, с которыми человек встречается в магазине ежедневно. В основу для расчета индекса лег перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются МАРТ. Выбрано 67 позиций продовольственных и непродовольственных товаров. В 2019 году они формировали больше четверти (26,6 процента) всех потребительских расходов. Причем на продовольствие – почти половину., – резюмировала Галина Лагунова.