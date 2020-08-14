Об этом по итогам совещания у Президента по актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли сообщил журналистам директор научно-проектного РУП "Белниипградостроительства" Александр Хижняк. По планам, подчиняться архитектурная служба будет Министерству архитектуры и строительства.
– Развивать города должны профессионалы, – подчеркнул Александр Хижняк. – У населения масса вопросов по архитектурному облику городов, по строительству. Где-то, например, мы строим высотное жилье среди усадеб, где оно абсолютно диссонирует с окружающей застройкой. С этим вопросом мы и вышли на Главу государства, чтобы он еще раз внимательно посмотрел на развитие этой службы в нашей стране.
По словам Александра Хижняка, Глава государства поддержал предложения, поручив разобраться в сложившейся ситуации.
Фото: архив БЕЛТА
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Главе государства внесено предложение о повышении статуса архитектора
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