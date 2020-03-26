Глава ВТО приветствовал шаги G20 по сохранению трансграничной торговли

Глава ВТО поддержал высказанную "двадцаткой" решимость "обеспечить поток через границы жизненно важных медицинских материалов, сельскохозяйственных продуктов и других товаров и услуг", что является частью более широких усилий, направленных на "сведение к минимуму нарушения торговли и глобальных цепочек поставок".Как информировала пресс-служба ВТО, накануне саммита, в котором Азеведу принял участие, он направил письмо Саудовской Аравии, которая сейчас председательствует в G20. В этом послании он отметил, что пандемия COVID-19, будучи в первую очередь кризисом в области здравоохранения, "является также социально-экономическим кризисом, ставящим под угрозу благополучие миллионов" людей.В ходе саммита Роберту Азеведу призвал "двадцатку" делиться с секретариатом ВТО информацией о предпринимаемых ими в сфере борьбы с пандемией шагах, затрагивающих торговую политику.Экстренный саммит G20 прошел сегодня в формате видеоконференции. Его цель состояла в координации усилий для борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.