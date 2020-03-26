Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-3 oC
USD: 2.59
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Глава ВТО приветствовал шаги G20 по сохранению трансграничной торговли

Глава ВТО приветствовал шаги G20 по сохранению трансграничной торговли

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу приветствовал выраженное странами Группы двадцати (G20) стремление вместе бороться с пандемией коронавируса и "восстановить доверие, сохранить финансовую стабильность, поддержать экономический рост и более активное восстановление". По словам гендиректора ВТО, закрытие границ нанесло бы особенно большой ущерб жителям многих развивающихся стран, которые полагаются на импорт сложного медицинского оборудования, пишет ТАСС.


Глава ВТО поддержал высказанную "двадцаткой" решимость "обеспечить поток через границы жизненно важных медицинских материалов, сельскохозяйственных продуктов и других товаров и услуг", что является частью более широких усилий, направленных на "сведение к минимуму нарушения торговли и глобальных цепочек поставок".

Как информировала пресс-служба ВТО, накануне саммита, в котором Азеведу принял участие, он направил письмо Саудовской Аравии, которая сейчас председательствует в G20. В этом послании он отметил, что пандемия COVID-19, будучи в первую очередь кризисом в области здравоохранения, "является также социально-экономическим кризисом, ставящим под угрозу благополучие миллионов" людей.

В ходе саммита Роберту Азеведу призвал "двадцатку" делиться с секретариатом ВТО информацией о предпринимаемых ими в сфере борьбы с пандемией шагах, затрагивающих торговую политику.

Экстренный саммит G20 прошел сегодня в формате видеоконференции. Его цель состояла в координации усилий для борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Нейросеть нашла лекарства, которые потенциально блокируют размножение коронавируса
Гороскоп на 28 марта
Первая группа белорусских легкоатлетов прибыла со сборов в Кисловодске
Грузчики российского аэропорта потеряли золотые слитки на огромную сумму
Глава ВТО приветствовал шаги G20 по сохранению трансграничной торговли
Представитель ВОЗ рассказал, когда странам нужно вводить карантин из-за коронавируса
Названы смартфоны Huawei, которые дешевеют медленнее всех
Состоялся экстренный саммит G20 по коронавирусу
В Италии выздоровел 101-летний мужчина, заразившийся коронавирусом
Финал десятого сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Кажется, проясняется
Представитель ВОЗ: белорусские тест-системы на COVID-19 являются качественными
Гражданский кодекс переведен на белорусский язык
Представитель ВОЗ в Беларуси: в повальном тестировании всего населения нет необходимости
Карпенко: важен индивидуальный подход в вопросах здоровья и учебы студентов
Беларусь и Канада обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства
В прошлом году в стране трудоустроили 2400 инвалидов: мы узнали конкретные истории
Netflix запускает мультсериал по игре Angry Birds
Организаторы "Славянского базара в Витебске" планируют выйти на окупаемость в 90%
Как олимпийский чемпион из Словении растит в Бресте гандбольных вратарей экстра-класса
Конец четвертой недели Великого поста. Меню на выходные
мнение
Николай ХОДАСЕВИЧ
Вверх дном
Авторы
СКАНИРУЙТЕ