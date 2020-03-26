Глава ВТО приветствовал шаги G20 по сохранению трансграничной торговли

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу приветствовал выраженное странами Группы двадцати (G20) стремление вместе бороться с пандемией коронавируса и "восстановить доверие, сохранить финансовую стабильность, поддержать экономический рост и более активное восстановление". По словам гендиректора ВТО, закрытие границ нанесло бы особенно большой ущерб жителям многих развивающихся стран, которые полагаются на импорт сложного медицинского оборудования, пишет ТАСС.
Глава ВТО поддержал высказанную "двадцаткой" решимость "обеспечить поток через границы жизненно важных медицинских материалов, сельскохозяйственных продуктов и других товаров и услуг", что является частью более широких усилий, направленных на "сведение к минимуму нарушения торговли и глобальных цепочек поставок".
Как информировала пресс-служба ВТО, накануне саммита, в котором Азеведу принял участие, он направил письмо Саудовской Аравии, которая сейчас председательствует в G20. В этом послании он отметил, что пандемия COVID-19, будучи в первую очередь кризисом в области здравоохранения, "является также социально-экономическим кризисом, ставящим под угрозу благополучие миллионов" людей.
В ходе саммита Роберту Азеведу призвал "двадцатку" делиться с секретариатом ВТО информацией о предпринимаемых ими в сфере борьбы с пандемией шагах, затрагивающих торговую политику.
Экстренный саммит G20 прошел сегодня в формате видеоконференции. Его цель состояла в координации усилий для борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.