Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

, – отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.Он обратил внимание на то, что «главным драйвером пандемии» является отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии. По его словам, «если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату – к миру, который не готов, небезопасен и не является справедливым»., – подчеркнул Гебрейесус.74-я Всемирная ассамблея здравоохранения, начавшаяся сегодня, продлится по 1 июня. Основное внимание она уделит борьбе с пандемией COVID-19 и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран.