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Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. Такое заявление он сделал в Женеве на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, пишет ТАСС.


«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний», – отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он обратил внимание на то, что «главным драйвером пандемии» является отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии. По его словам, «если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату – к миру, который не готов, небезопасен и не является справедливым». «Сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов», – подчеркнул Гебрейесус.

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения, начавшаяся сегодня, продлится по 1 июня. Основное внимание она уделит борьбе с пандемией COVID-19 и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран.
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Фото: РЕЙТЕР
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