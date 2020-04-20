Глава ВОЗ призвал устранить барьеры в торговле, мешающие борьбе с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны "большой двадцатки" (G20) устранить барьеры в торговле и расширить поставки необходимого для борьбы с новым коронавирусом оборудования и материалов. Об этом он заявил в ходе состоявшейся накануне в онлайн-режиме конференции.





Особенно важно устранить барьеры в торговле с беднейшими странами мира. Глава ВОЗ, в частности, призвал G20 оказать помощь странам Африки, в том числе путем облегчения долга.

"Пандемия высветила слабости в системах здравоохранения и глобальной подготовке", — заявил глава ВОЗ.

ВОЗ в ближайшее время намерен опубликовать очередной план реагирования на пандемию "с оценкой ресурсов, необходимых для следующего этапа" борьбы. На предыдущий аналогичный план ВОЗ, рассчитанный на февраль — апрель, доноры обещали выделить более 900 млн долларов, пишет ТАСС.

По данным ВОЗ, на 19 апреля в мире было зарегистрировано 2 241 359 случаев инфицирования новым коронавирусом, скончались 152 551 человек.

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