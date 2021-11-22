Глава ВОЗ предупредил, что пандемия продлится дольше при неравном доступе к вакцинам

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что, чем дольше будет сохраняться неравный доступ к вакцинам от коронавируса в мире, тем дольше продлится пандемия. Обращение главы организации было показано в Испании на сегодняшнем мероприятии "Солидарная вакцинация: выполняя обязательства", пишет ТАСС.
Как пояснил Гебрейесус, "страны с низкими доходами получили 0,5% вакцин, в то время как более 80% вакцин поступили в страны G20".
– Чем дольше продлится это расхождение, тем дольше вирус будет циркулировать и тем выше вероятность появления новых мутаций, – добавил руководитель ВОЗ.
Он также напомнил, что ранее ВОЗ поставила цель добиться не менее чем 40-процентного охвата прививками от коронавируса в каждой стране до конца текущего года и 70-процентного охвата до середины следующего.
Выступая перед участниками мероприятия, председатель правительства Испании Педро Санчес указал на хорошие темпы вакцинации от COVID-19 в Испании: больше 89% жителей страны старше 12 лет уже полностью привиты. Премьер отметил, что Испания пожертвует 50 млн доз препаратов от коронавируса к первому кварталу 2022 года.
– На сегодня мы уже передали [международному механизму распределения вакцин] COVAX более 30 млн доз, – добавил он. По его словам, было достигнуто соглашение, чтобы поспособствовать доставке в нуждающиеся страны тестов на антитела Высшего совета по научным исследованиям Испании.
С начала пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено более 5 млн случаев заражения, свыше 87,8 тысячи пациентов скончались. Сейчас темпы распространения коронавирусной инфекции в стране стали увеличиваться, в результате власти разных регионов страны вынуждены вновь вводить карантинные меры.
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