Глава ВОЗ отметил рекордно низкую смертность от коронавируса в мире

уточнилНаряду с этим показатель все еще высокий. За неделю зафиксировано примерно 50 тыс. летальных исходов от COVID-19.– сообщил Гебрейесус, добавив, что смертность является наиболее высокой в государствах и среди групп населения, которые "имеют наименьший доступ к вакцинам от COVID-19".В настоящее время в ВОЗ есть информация о 238 229 951 случае заражения COVID-19 в мире с начала пандемии. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 4 859 277.