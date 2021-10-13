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  2. Глава ВОЗ отметил рекордно низкую смертность от коронавируса в мире

Глава ВОЗ отметил рекордно низкую смертность от коронавируса в мире

Количество еженедельно регистрируемых случаев смерти от коронавирусной инфекции в мире продолжает уменьшаться и достигло самого низкого уровня почти за год, передает ТАСС.


– Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год, – уточнил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Наряду с этим показатель все еще высокий. За неделю зафиксировано примерно 50 тыс. летальных исходов от COVID-19.

– Смертность снижается во всех регионах, за исключением Европы, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами заболевания и смерти, – сообщил Гебрейесус, добавив, что смертность является наиболее высокой в государствах и среди групп населения, которые "имеют наименьший доступ к вакцинам от COVID-19".

В настоящее время в ВОЗ есть информация о 238 229 951 случае заражения COVID-19 в мире с начала пандемии. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 4 859 277.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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