Глава ВОЗ отметил рекордно низкую смертность от коронавируса в мире

Количество еженедельно регистрируемых случаев смерти от коронавирусной инфекции в мире продолжает уменьшаться и достигло самого низкого уровня почти за год, передает ТАСС.
– Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год, – уточнил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Наряду с этим показатель все еще высокий. За неделю зафиксировано примерно 50 тыс. летальных исходов от COVID-19.
– Смертность снижается во всех регионах, за исключением Европы, где несколько стран сталкиваются с новыми волнами заболевания и смерти, – сообщил Гебрейесус, добавив, что смертность является наиболее высокой в государствах и среди групп населения, которые "имеют наименьший доступ к вакцинам от COVID-19".
В настоящее время в ВОЗ есть информация о 238 229 951 случае заражения COVID-19 в мире с начала пандемии. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 4 859 277.