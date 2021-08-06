Глава ВОЗ о ситуации с COVID-19: мир охватила реальная опасность

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что мир сейчас подвержен серьезной опасности из-за коронавируса, несмотря на успехи вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.
– Создание вакцин помогло сильно продвинуться. Но сейчас наблюдается реальная угроза. Многие из достигнутых ранее результатов уже не имеют значения, – подчеркнул глава ВОЗ.
По словам Гебрейесуса, рост заболеваемости происходит потому, что люди перестают соблюдать профилактические меры. Он добавил, что темпы вакцинации неравномерны, а системы здравоохранения в разных странах работают непоследовательно.
Руководитель ВОЗ призвал ограничить ревакцинацию до конца сентября.
По информации организации, в мире все еще наблюдается глобальное неравенство в доступе к вакцинам против COVID-19, и в бедных странах число людей, получивших первую дозу или полностью привитых, намного меньше, чем в более богатых государствах, где производят вакцины и запущен процесс ревакцинации.