Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.99
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Глава ВОЗ о ситуации с COVID-19: мир охватила реальная опасность

Глава ВОЗ о ситуации с COVID-19: мир охватила реальная опасность

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что мир сейчас подвержен серьезной опасности из-за коронавируса, несмотря на успехи вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.


– Создание вакцин помогло сильно продвинуться. Но сейчас наблюдается реальная угроза. Многие из достигнутых ранее результатов уже не имеют значения,  подчеркнул глава ВОЗ. 

По словам Гебрейесуса, рост заболеваемости происходит потому, что люди перестают соблюдать профилактические меры. Он добавил, что темпы вакцинации неравномерны, а системы здравоохранения в разных странах работают непоследовательно. 

Руководитель ВОЗ призвал ограничить ревакцинацию до конца сентября.

По информации организации, в мире все еще наблюдается глобальное неравенство в доступе к вакцинам против COVID-19, и в бедных странах число людей, получивших первую дозу или полностью привитых, намного меньше, чем в более богатых государствах, где производят вакцины и запущен процесс ревакцинации.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы