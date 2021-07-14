Во время своего выступления в Женеве на заседании комитета ВОЗ гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе новой волны пандемии COVID-19. Об этом информирует ТАСС.
Гендиректор указал на рост в мире на прошлой неделе заболеваемости и смертности от последствий инфицирования коронавирусом. Отмечается, что увеличение числа летальных исходов зафиксировано впервые после снижения, продолжающегося десять дней.
– Вариант "дельта" является одним из главных факторов случившегося роста показателей передачи инфекции, что также связано с возросшими социальными контактами и мобильностью, непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер, – резюмировал Гебрейесус и добавил, что "дельта"-вариант "присутствует сейчас более чем в 111 странах". В ВОЗ ожидают, что вскоре он может стать доминирующим.
Глава ВОЗ назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире. Большая часть населения планеты по этой причине "находится в полной зависимости от вируса", сказал гендиректор, напомнив, что многие страны все еще не получили никаких вакцин, а большинство государств не получило их в достаточном количестве.
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Глава ВОЗ: мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса
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