Глава ВОЗ: мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса

Гендиректор указал на рост в мире на прошлой неделе заболеваемости и смертности от последствий инфицирования коронавирусом. Отмечается, что увеличение числа летальных исходов зафиксировано впервые после снижения, продолжающегося десять дней.– резюмировал Гебрейесус и добавил, что "дельта"-вариант "присутствует сейчас более чем в 111 странах". В ВОЗ ожидают, что вскоре он может стать доминирующим.Глава ВОЗ назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире. Большая часть населения планеты по этой причине "находится в полной зависимости от вируса", сказал гендиректор, напомнив, что многие страны все еще не получили никаких вакцин, а большинство государств не получило их в достаточном количестве.