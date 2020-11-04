Россиянин Хабиб Нурмагомедов может вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Такое мнение высказал глава промоушена Дэйна Уайт, пишет ТАСС.
24 октября Нурмагомедов на турнире UFC в Абу-Даби победил американца Джастина Гэтжи, в третий раз защитив титул чемпиона организации в легком весе. После поединка российский боец объявил об окончании спортивной карьеры в UFC.
"Мы с Хабибом разговаривали после боя, он был очень взволнован. У меня такое чувство, что он может достичь 30 побед без поражений. Я действительно думаю, что он вернется, и я думаю, что он хочет выполнить желание отца", – сказал Дэйна Уайт, слова которого приводит портал Sporf.
В июле из-за осложнений после коронавирусной инфекции умер отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов. Российский спортсмен после боя с Джастином Гэтжи заявил, что его мать не хотела, чтобы он выходил в октагон без отца, и дал слово завершить карьеру. Отец же бойца хотел, чтобы Хабиб завершил карьеру, одержав в ММА 30 побед.
Всего на счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Он трижды защищал титул чемпиона UFC в легком весе.
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Глава UFC Уайт заявил, что ожидает возвращения Нурмагомедова
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Фото: РЕЙТЕР
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