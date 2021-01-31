Глава СПЧ России о протестах: то, что мы наблюдаем сегодня, - это провокация

Провокацией назвал незаконные акции в России глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он считает, что просходящие в воскресенье несанкционированные митинги не имеют отношения к защите прав и являются провокацией, пишет ТАСС.
Фадеев обратил внимание на необходимость "очень ясно разделять протест в форме митингов, шествий, манифестаций", который предполагает Конституция РФ. "Защита прав, свобод, прав отдельных групп населения - это все предполагает любое демократическое общество".
"То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношения ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. То, что мы наблюдаем сегодня, - это провокация", - убежден глава СПЧ. "То, что было заявлено несколько дней назад, - призыв активистов идти на Лубянку, на Старую площадь, где расположены здания ФСБ, где расположены здания администрации президента, - ничего, кроме провокации, за этим не стоит", - пояснил Фадеев. "Никаких попыток как-то изменить жизнь к лучшему, конечно, нет. Это все то, что только ухудшает в конечном счете нашу жизнь", - полагает он.
Глава СПЧ отметил агрессивные настроения участников несанкционированных акций. "Степень агрессии избыточная. Я видел ролик, где молодой полицейский - парень совсем молодой - пытается раздавать протестующим маски как раз из соображений безопасности, из соображений эпидемии, предотвращения заражения, - отметил Фадеев. - Как-то вокруг очень истерично кричат, толкают его, это вот неправильно, эта агрессия совершенно неуместна".
Также он отметил, что полиция старается предотвращать агрессию со стороны участников несогласованной акции. "Насколько [я] понимаю, по возможности полиция пыталась не раздувать эти агрессивные настроения. Что делать? На стороне протестующих довольно много, к сожалению, очень жестко настроенных молодых людей. Тут никак уж это приветствовать невозможно", - заявил он.
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