Об этом исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании, сообщает Reuters.
Майкл О'Лири отметил, что в долгосрочной перспективе политизация воздушного пространства не является ответом, так как это нанесет ущерб авиационной отрасли и международным связям.
«Свобода полетов над странами – это то, что мы, возможно, принимали как должное в течение последних 70–80 лет. Мы должны восстановить ее как можно быстрее», – добавил он.
Пилот самолета Ryanair "не мог поступить иначе" после получения сигнала от белорусских властей об угрозе взрыва, считает О'Лири.
"Пилот уточнил, какой уровень угрозы [взрыва]. Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном [максимальном] уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе", – сказал О'Лири, которого цитирует ТАСС.
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Глава Ryanair высказался против запрета полетов над Беларусью
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