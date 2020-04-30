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  2. Глава российской рабочей группы по COVID: нужно постепенно вводить послабления, иначе экономика рухнет

Глава российской рабочей группы по COVID: нужно постепенно вводить послабления, иначе экономика рухнет

Проректор по перспективным проектам, руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков рассказал изданию «Фонтанка» про влияние эпидемии на экономику и поэтапное снятие ограничений.

— Рост числа заболевших — это лишь часть общей ситуации. Принимая решения, мы должны учитывать еще как минимум три фактора: положение дел со здравоохранением, с системой образования и, конечно же, с экономикой, — считает глава российской рабочей группы по COVID, которая создает по заказу Минздрава России математические модели распространения коронавируса, Алексей Боровков. — Для чего нужны прогнозы — чтобы можно было понять последствия наших действий по всем направлениям. Есть набор критических параметров, и они конфликтуют между собой.

По его словам, Россия может потерять до 10 % ВВП.

— Уже сейчас очевидно, что нужно постепенно вводить послабления, иначе экономика рухнет. Финансовая подушка безопасности у малого и среднего бизнеса — 1—2 месяца. Известно, что около 50 % средних компаний собирается отправить людей в неоплачиваемые отпуска. Что касается «финансовых сбережений» населения, то очевидно, что в майские дни люди потратят то, что они откладывали на отпуск, — уверен глава российской рабочей группы по COVID.

Спикер отмечает, что главное все делать поэтапно — как вводить ограничения, так и снимать их.

— Допустим, мы сейчас разрешим работать ресторанам. На первых порах это может выглядеть как 3—4—5 столиков в разных углах заведения, где можно сидеть. Внутри может находиться 10—15 человек. Это не спасет бизнес, но система хотя бы начнет работать. Несколько дней работы в таком режиме и мы увидим, как это влияет на распространение эпидемии. Ну а дальше принимаем решение исходя из ситуации, — подытожил Алексей Боровков. — Делаем прогноз в этой ситуации, что поможет нам нащупать золотую середину, которая позволит соблюсти баланс между темпами развития эпидемии и нагрузкой на экономику, здравоохранение и образование.

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