Глава "Роснефти" считает, что газовый кризис может еще больше разогреть цены на нефть

– обратил внимание Игорь Сечин.Он также отметил, что шоковые цены на голубое топливо создают риск для экономического восстановления Европы.Вместе с тем Игорь Сечин подчеркнул: эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет, может подойти к концу.– считает он.Глава "Роснефти" уточнил, что подходы по изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, поскольку важно не допустить скатывания мировой экономики в энергетическую "инфляционную спираль".Кроме того, он сказал, что экономика становится все более взаимосвязанной и на первый план выходит надежная инфраструктура.– заметил он.резюмировал глава "Роснефти".