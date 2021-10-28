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  2. Глава "Роснефти" считает, что газовый кризис может еще больше разогреть цены на нефть

Глава "Роснефти" считает, что газовый кризис может еще больше разогреть цены на нефть

Существенное подорожание газа может еще больше разогреть цены на нефть. Об этом предупредил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на сессии "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики" во время ХIV Евразийского экономического форума, пишет ТАСС.


– По оценке банков Citi и Goldman Sachs, сверхвысокие цены на природный газ могут создать дополнительный спрос на нефть в размере до 1 млн баррелей в сутки, что послужит импульсом к возникновению дисбаланса, подобного газовому, и еще сильнее разогреет нефтяные цены, – обратил внимание Игорь Сечин.

Он также отметил, что шоковые цены на голубое топливо создают риск для экономического восстановления Европы.

Вместе с тем Игорь Сечин подчеркнул: эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет, может подойти к концу. 

– Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще больший рост цен. Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу, – считает он.

Глава "Роснефти" уточнил, что подходы по изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, поскольку важно не допустить скатывания мировой экономики в энергетическую "инфляционную спираль".

Кроме того, он сказал, что экономика становится все более взаимосвязанной и на первый план выходит надежная инфраструктура.

– Срываются поставки не только готовых товаров, но и сырья, что хорошо показала недавняя ситуация с танкером, заблокировавшим Суэцкий канал, – заметил он.

– По всей видимости, усложнение глобальных производственных связей и необходимость стабильных поставок должны привести к переосмыслению роли товарных запасов, необходимости поддержания их на разумных уровнях, снижающих неопределенность и риски перебоев, м резюмировал глава "Роснефти".
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Фото: РЕЙТЕР
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