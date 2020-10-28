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Глава Роскосмоса: начата разработка российско-белорусской системы дистанционного зондирования Земли

Россия и Беларусь совместно приступили к разработке орбитальной системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сегодня сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме ЕАЭС «Интеграция: стратегия опережающего развития». 

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– В этом году, несмотря на пандемию, мы приступили к разработке (после отработки эскизного проекта) российско-белорусской космической системы, включая космический аппарат с разрешением уже в 35 см, – сказал он. 

В начале этого года НАН Беларуси и Роскосмос уже подписали соглашение о расширении возможностей действующей орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ. 

– Соглашение позволит объединить эти спутники в единую группировку. Это даст возможность получать информацию не просто с периодичностью примерно 16–17 суток, а в режиме онлайн, – сказал тогда председатель президиума НАН Владимир Гусаков

Фото: БЕЛТА
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