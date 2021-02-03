Глава райадминистрации: в помощь гражданам задействованы телеграм-каналы

В целях наиболее оперативного информирования жителей по планируемым работам, срокам их выполнения, а также о принимаемых мерах реагирования на аварийные ситуации на жилищно-эксплуатационных участках Московского района Минска созданы тематические телеграм-каналы. Об этом на выездном расширенном заседании президиума Совета Республики Национального собрания, которое проходит сегодня на базе администрации Московского района города Минска, проинформировала ее глава Татьяна Колядко.



Руководитель районной администрации пояснила: Московский район является вторым в столице по площади и количеству населения. При этом контакт с населением у районных властей налажен на качественно высоком уровне доверия:



– Например, повышение уровня взаимодействия с населением по вопросу содержания жилого фонда достигнуто благодаря избранию старших по дому. Ими проводятся встречи с жильцами по наиболее актуальным вопросам и последующее информирование о них служб ЖКХ.



Системная работа по выявлению проблемных вопросов жизнедеятельности проводится и депутатами Палаты представителей и Мингорсовета, добавила Татьяна Колядко:



– Ими ведется оказание содействия в разрешении вопросов граждан. Данная деятельность осуществляется в тесном взаимодействии с администрацией района.



Вместе с тем в районе наблюдается рост обращений граждан и представителей юридических лиц. По сравнению с 2019 годом рост составил 9%. Причем жители более активно используют электронную форму подачи обращений, составляющих сегодня более половины от общего количества. Глава администрации Московского района Минска отметила:



– Анализируя поступления обращений, следует отметить, что практически каждое второе из них касалось разъяснений и не требовало выполнения работ и принятия иных мер, направленных на их разрешение. Наиболее часто жителей волновала реализация норм в сфере жилищного законодательства, ЖКХ, торговли и услуг. В целях наиболее оперативного информирования жителей района по планируемым работам, срокам их выполнения, а также о принимаемых мерах реагирования на аварийные ситуации на жилищно-эксплуатационных участках созданы тематические телеграм-каналы, а информация об улучшении жилищных условий многодетных семей размещена и постоянно актуализируется на интернет-сайтах учреждений образования района, а по вопросам защиты прав потребителей – на сайтах субъектов торговли.



В ходе сегодняшнего заседания члены президиума Совета Республики заслушивают информацию должностных лиц Мингорсовета, Мингорисполкома, администрации района об эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц. И о взаимодействии депутатов Мингорсовета с органами местного управления и организациями в решении волнующих граждан вопросов.



Кроме того, участники заседания ознакомились с деятельностью службы «Одно окно» администрации Московского района города Минска. По результатам обсуждения будут выработаны предложения по улучшению работы с обращениями граждан и юридических лиц и рекомендации по решению ряда актуальных вопросов.