Глава профсоюза японских врачей Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом может привести к появлению особого штамма коронавируса, сообщает Reuters.
Власти Японии пообещали организовать безопасную Олимпиаду в Токио после годичной отсрочки, но сейчас страна борется с четвертой волной COVID-19 и планирует продлить режим чрезвычайного положения на большей части территории страны.
Японские официальные лица, организаторы Олимпийских игр и Международный олимпийский комитет (МОК) пообещали, что Игры будут проводиться с обязательным соблюдением всех противокоронавирусных мер.
По словам Наото Уэямы, на Игры планируют приехать представители 200 стран, которые могут привезти разные варианты коронавируса, что грозит серьезными последствиями.
– Все различные мутантные штаммы вируса, существующие в разных местах, сконцентрируются здесь, в Токио. Мы не можем отрицать вероятность появления нового штамма вируса. Если такая ситуация возникнет, то это может означать, что он будет назван олимпийским и станет настоящей трагедией. Этот факт может быть подвергнут критике чуть ли не на 100 лет вперед, – сказал он.
Префектура Тиба, граничащая с Токио, объявила сегодня, что отменяет отрезок эстафеты олимпийского огня из соображений безопасности, она стала последней областью, в которой были сокращены мероприятия.
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Глава профсоюза японских врачей предупредил о возможном появлении олимпийского штамма коронавируса
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