Глава профсоюза японских врачей предупредил о возможном появлении олимпийского штамма коронавируса

Власти Японии пообещали организовать безопасную Олимпиаду в Токио после годичной отсрочки, но сейчас страна борется с четвертой волной COVID-19 и планирует продлить режим чрезвычайного положения на большей части территории страны.Японские официальные лица, организаторы Олимпийских игр и Международный олимпийский комитет (МОК) пообещали, что Игры будут проводиться с обязательным соблюдением всех противокоронавирусных мер.По словам Наото Уэямы, на Игры планируют приехать представители 200 стран, которые могут привезти разные варианты коронавируса, что грозит серьезными последствиями.– сказал он.Префектура Тиба, граничащая с Токио, объявила сегодня, что отменяет отрезок эстафеты олимпийского огня из соображений безопасности, она стала последней областью, в которой были сокращены мероприятия.