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Глава МВД заверил, что безопасность граждан будет обеспечена

Министр внутренних дел Иван Кубраков во время встречи Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления отметил, что сотрудники МВД и военнослужащие Внутренних войск обеспечили охрану общественного порядка в Беларуси, а также реагирование на факты протестных проявлений:


– В настоящее время обстановка является контролируемой. Вместе с тем в текущем году в общем массиве преступлений возросло количество фактов заведомо ложных сообщений об опасности. Ложно минируются железнодорожные вокзалы, аэропорты, торгово-развлекательные центры, учреждения образования. По всем фактам организовано соответствующее реагирование и проверка информации. Наши сотрудники должны действовать так, как должны действовать в реальной ситуации при получении сообщения об опасности. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

По словам руководителя МВД, сообщения о минировании, как правило, поступают из-за пределов Беларуси. 

– Анализ общественно-политической ситуации в республике указывает на снижение протестной активности населения, что в основном выражается в проведении единичных пикетов, флешмобов и иных акций, которые в последующем освещаются на деструктивных ресурсах. Все чаще сигналы о данных фактах поступают от граждан, что свидетельствует об их нетерпимости к таким проявлениям, – добавил министр.

Как сообщил Иван Кубраков, на этом фоне внимание зарубежных координаторов переключается на сохранение оппозиционных настроений, консолидацию радикальных элементов в интернет-среде, работу среди социальных групп в мессенджерах и соцсетях:

– Несмотря на постоянное снижение численности деструктивных групп, по-прежнему остаются радикализированные лица, которые продолжают подпольную деятельность в закрытых столичных и региональных телеграм-каналах. Семь таких дворовых чатов находится под общим управлением гражданина Беларуси Мотолько, скрывающегося в Литве, откуда он координирует деятельность против государства. В отношении Мотолько возбуждено уголовное дело, созданный им канал признан экстремистским.

По информации министра, в ходе оперативно-служебной деятельности выявлена студия польского телеканала «Белсат», работники который занимались подготовкой фейковой информации в отношении органов государственной власти и управления. Особую озабоченность вызывают вновь создаваемые экстремистские телеграм-каналы и чаты, заявляющие своей главной целью радикализацию малых групп граждан с целью применения насилия.

– Нами на постоянной основе проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и координаторов протестных акций, администраторов деструктивных интернет-ресурсов, иных лиц, подстрекающих граждан к протестам. Установлены источники и каналы финансирования данной деятельности, вскрыты механизмы поступления денежных средств от учредителей различных фондов и центров. Возбужден ряд уголовных дел, изъято более 300 тысяч долларов США только за последний месяц, предназначенных для организации и поддержки протестного движения, – проинформировал глава ведомства.

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Внутренних войск готовы обеспечить безопасность граждан, заверил Иван Кубраков.

Фото: БЕЛТА
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