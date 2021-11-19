Глава МВД Великобритании назвала причину кризиса с беженцами

Политика свободного передвижения между странами ЕС спровоцировала нынешний масштабный миграционный кризис. Об этом заявила глава МВД Великобритании Прити Пател, пишет РИА Новости.
«Давайте не будем забывать, что реальная причина незаконных миграционных потоков в том, что у ЕС нет никакой защиты на границах – открытые шенгенские границы», – приводит ее слова газета Guardian.
Как уточнила министр, шенгенское соглашение усугубило кризис, поскольку страны отказались от контроля своих национальных границ. Из-за этого Франция оказалась переполненной мигрантами, пытающимися попасть в Великобританию.
Нелегалы часто ищут любые возможности, заявила Пател, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Британии, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. Лондон и Париж в июле договорились усилить борьбу с незаконной иммиграцией. Тем не менее с тех пор через Ла-Манш из Франции нелегально прибыли более 12 тысяч мигрантов.
«Люди прибывают из Сахеля, из Ливии непосредственно в Италию, Грецию… Теперь у Греции другая политика <…> , но около 70% мигрантов прибывают с севера Франции… Они приезжают из Бельгии. Это происходит из-за открытых границ ЕС», – подчеркнула министр.
Напомним, что миграционный кризис в Европе начался осенью 2015 года из-за многократного увеличения беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки и продолжается до сих пор. По данным Европейского статистического агентства за 2020 год, число незаконно проживающих людей в ЕС составило 557,5 тысячи человек.