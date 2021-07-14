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Глава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 13 июля решил сложить полномочия. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фото: МВД Украины

Верховная рада рассмотрит заявление Авакова в четверг, 15 июля. 

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский уже нашел замену министру. На заседании президентской фракции «Слуга народа» он выдвинул на должность главы МВД кандидатуру депутата Верховной рады Дениса Монастырского. Ранее он возглавлял парламентский комитет по правоохранительной деятельности. Фракция данное предложение поддержала.

Напомним, Арсен Аваков возглавил МВД Украины в феврале 2014 года. Он был одним из двух министров команды пятого президента Петра Порошенко, которые сохранили свои портфели после прихода Зеленского к власти.

Бывший глава МВД поблагодарил личный состав министерства за годы совместной работы. «Честь имею», – добавил он к тексту заявления об уходе.
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