Глава МВД Литвы заявила, что беспорядки у Сейма в Вильнюсе и в лагере беженцев в Руднинкае координировались

Министр внутренних дел Агне Билотайте назвала митинг в Вильнюсе и беспорядки в лагере мигрантов на полигоне Руднинкай «хорошо организованными акциями», которые были скоординированы. Слова Билотайте передает издание Delfi.
«В настоящее время мы видим две хорошо организованные акции: одна у Cейма, другая – события, которые произошли в Руднинкае. Это показывает, что все было скоординировано», – заявила Билотайте.
Глава МВД Литвы назвала оба события антигосударственной деятельностью. «Ситуация такая – это гибридная атака, то, что мы видим. Эти процессы, которые происходят в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы у границы и охраняемых объектов, когда происходят такие вызовы, такие несанкционированные инициативы, это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность. <…> Когда мы должны отозвать силы наших правоохранительных ведомств от других объектов, это можно трактовать однозначно как хорошо организованный процесс», – подчеркнула министр.
Напомним, что в Вильнюсе накануне состоялась масштабная акция протеста против усиления антиковидных ограничений. Подробности произошедшего мы приводили здесь. А в лагере мигрантов на полигоне Руднинкай начались беспорядки из-за условий проживания.
Фото: Delfi