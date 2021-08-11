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  2. Глава МВД Литвы заявила, что беспорядки у Сейма в Вильнюсе и в лагере беженцев в Руднинкае координировались

Глава МВД Литвы заявила, что беспорядки у Сейма в Вильнюсе и в лагере беженцев в Руднинкае координировались

Министр внутренних дел Агне Билотайте назвала митинг в Вильнюсе и беспорядки в лагере мигрантов на полигоне Руднинкай «хорошо организованными акциями», которые были скоординированы. Слова Билотайте передает издание Delfi.


«В настоящее время мы видим две хорошо организованные акции: одна у Cейма, другая – события, которые произошли в Руднинкае. Это показывает, что все было скоординировано», – заявила Билотайте.

Глава МВД Литвы назвала оба события антигосударственной деятельностью. «Ситуация такая – это гибридная атака, то, что мы видим. Эти процессы, которые происходят в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы у границы и охраняемых объектов, когда происходят такие вызовы, такие несанкционированные инициативы, это не выражение гражданской позиции, а хорошо организованная антигосударственная деятельность. <…> Когда мы должны отозвать силы наших правоохранительных ведомств от других объектов, это можно трактовать однозначно как хорошо организованный процесс», – подчеркнула министр.

Напомним, что в Вильнюсе накануне состоялась масштабная акция протеста против усиления антиковидных ограничений. Подробности произошедшего мы приводили здесь. А в лагере мигрантов на полигоне Руднинкай начались беспорядки из-за условий проживания. 

Фото: Delfi
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