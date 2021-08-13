Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.93
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Глава МВД Литвы: большая часть участников протеста связана с криминальными структурами

Глава МВД Литвы: большая часть участников протеста связана с криминальными структурами

Глава МВД Литвы Агне Билотайте прокомментировала беспорядки у здания Сейма, которые произошли 10 августа. Ее слова приводит Delfi

Фото: delfi.lt

Как сообщает Билотайте, полиция уже начала расследование, 9 из 26 подозреваемых задержаны. Министр МВД также отметила, что появилось еще 36 подозреваемых в разжигании, подстрекательстве и физических действиях по организации беспорядков или действий против стражей порядка. 

– Я думаю, это координированные, запланированные действия, направленные на достижение определенных целей в Литве. Я не думаю, что что-то случается спонтанно, – заявила Билотайте. 

Глава МВД также отметила, что многие задержанные не раз попадали в поле зрения правоохранителей: 

– Из тех, чьи личности идентифицированы, видно, что немалая часть связана с преступным миром. И это еще раз подтверждает, что это война. Гибридная война, и используются проверенные методы, – подчеркнула министр.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы