Глава МВД Литвы: большая часть участников протеста связана с криминальными структурами

Глава МВД Литвы Агне Билотайте прокомментировала беспорядки у здания Сейма, которые произошли 10 августа. Ее слова приводит Delfi.
Фото: delfi.lt
Как сообщает Билотайте, полиция уже начала расследование, 9 из 26 подозреваемых задержаны. Министр МВД также отметила, что появилось еще 36 подозреваемых в разжигании, подстрекательстве и физических действиях по организации беспорядков или действий против стражей порядка.
– Я думаю, это координированные, запланированные действия, направленные на достижение определенных целей в Литве. Я не думаю, что что-то случается спонтанно, – заявила Билотайте.
Глава МВД также отметила, что многие задержанные не раз попадали в поле зрения правоохранителей:
– Из тех, чьи личности идентифицированы, видно, что немалая часть связана с преступным миром. И это еще раз подтверждает, что это война. Гибридная война, и используются проверенные методы, – подчеркнула министр.