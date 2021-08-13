Глава МВД Литвы: большая часть участников протеста связана с криминальными структурами

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Как сообщает Билотайте, полиция уже начала расследование, 9 из 26 подозреваемых задержаны. Министр МВД также отметила, что появилось еще 36 подозреваемых в разжигании, подстрекательстве и физических действиях по организации беспорядков или действий против стражей порядка., – заявила Билотайте.Глава МВД также отметила, что многие задержанные не раз попадали в поле зрения правоохранителей:– подчеркнула министр.