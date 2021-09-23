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  2. Глава Moderna спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

Глава Moderna спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

Генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель, оценивая производство вакцин от COVID-19, дал прогноз, когда закончится пандемия. Об этом пишет РИА Новости.


Стефан Бансель заявил, что к середине 2022-го на планете должно появиться достаточно доз вакцин, чтобы «все на этой Земле могли привиться». 

Тем не менее для возвращения к привычной жизни, по мнению Банселя, потребуется еще немного времени. Отвечая на вопрос, возможно ли возвращение к привычной жизни во второй половине 2022-го, гендиректор Moderna заявил, что это может произойти через год. То есть осенью.

Фото: pixabay.com
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