Глава Moderna спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

Генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель, оценивая производство вакцин от COVID-19, дал прогноз, когда закончится пандемия. Об этом пишет РИА Новости.
Стефан Бансель заявил, что к середине 2022-го на планете должно появиться достаточно доз вакцин, чтобы «все на этой Земле могли привиться».
Тем не менее для возвращения к привычной жизни, по мнению Банселя, потребуется еще немного времени. Отвечая на вопрос, возможно ли возвращение к привычной жизни во второй половине 2022-го, гендиректор Moderna заявил, что это может произойти через год. То есть осенью.
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