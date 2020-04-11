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  2. Глава миссии ВОЗ: карантин — это крайняя мера

Глава миссии ВОЗ: карантин — это крайняя мера

Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ отметил, что Министерство здравоохранения Беларуси делает многое, сейчас им важно донести до общественности, как именно они работают. Это важно для того, чтобы люди понимали, зачем вводятся те или иные меры: 


— Карантин — это крайняя мера. Есть разные этапы физического дистанцирования, я уже озвучивал исключение массовых мероприятий, дистанционное обучение.

Он также отметил, что система в Беларуси готова реагировать на возрастающее количество зараженных пациентов. И среди рекомендаций дополнительных мер не обязательно карантин или комендантский час, а прекращение общественных мероприятий.

При этом Антонс Мозалевскис, участник миссии ВОЗ, отметил, что все люди должны соблюдать гигиену рук и физическое дистанцирование.

Министр здравоохранения Владимир Караник также напомнил, что задача карантина — перезагрузить систему здравоохранения, чтобы не наступили проблемы с оказанием медицинской помощи:


— Сейчас если каждый из нас на 25% ограничит свои контакты, это сделает призрачным перспективу введения карантина, а если на 50% — это и вовсе позволит пройти ситуацию. Здесь вопросы в социальной ответственности. Мы считаем, что живем в то время, когда население способно принять рекомендации и адекватно их выполнять. И надеемся, что активизация работы позволит пройти этот период с минимальными ограничительными мероприятиями.

Он также акцентировал внимание, что у первых привозных случаев было много контактов, но в дальнейшем благодаря информированию число контактов стало измеряться не сотнями, а единицами.



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Фото: БЕЛТА
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