Глава Минздрава: за последний месяц количество случаев COVID-19 и пневмоний снизилось в несколько раз

Министр здравоохранения Владимир Караник в эфире СТВ рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Беларуси постепенно улучшается.

В настоящее время Минздрав проверяет готовность медучреждений на случай второй волны COVID-19. Больницы дополнительно оснащают необходимым оборудованием, создают резервы средств индивидуальной защиты, меняют графики реконструкции и строительства новых объектов.

При этом необходимости в большом количестве больниц для пациентов с коронавирусом сейчас нет, поэтому медучреждения обратно перепрофилируют. Так, на одном из этажей корпуса Лидской центральной районной больницы, часть которого стала инфекционной на время пандемии, проводится заключительная дезинфекция. Именно это медучреждение накануне посетил Владимир Караник.

– Последние недели мы наблюдаем устойчивую положительную динамику. Это касается как количества выявленных случаев инфицирования, так и (что наиболее важно) количества осложненных форм заболевания. Это те пациенты, у которых течение коронавирусной инфекции осложняется пневмониями, – констатировал глава Минздрава.

По его словам, за последний месяц количество зараженных COVID-19 и число пневмоний сократилось в несколько раз.

– Это позволяет проводить обратное перепрофилирование коечного фонда. Это касается всех регионов нашей страны без исключения. Больницы возвращаются к обычному режиму функционирования, – добавил Караник.

К слову, глава Минздрава в Лидской больнице поздравил родителей первого малыша, появившегося на свет в День Независимости.