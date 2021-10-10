Глава Минфина рассказал, что изменится для иностранных магазинов, которые продают товары через интернет

Об этом Юрий Селиверстов рассказал в эфире программы «Контуры» на ОНТ.
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- Приобретая товары в зарубежных интернет-магазинах, граждане Беларуси перечисляют деньги владельцу данного магазина, который зарегистрирован как субъект хозяйствования в другой стране и платит налоги там же. Товары, которые продаются в обычных магазинах, и там есть НДС, находятся не в одинаковой ситуации с теми, кто торгует таким образом. Поэтому введение этого налога на добавленную стоимость (планируется, что мы к этому подойдем в середине следующего года) уравняет условия и подтолкнет к тому, чтобы те магазины зарегистрировались как субъекты хозяйствования и платили налоги со своих доходов в бюджет нашей страны, - рассказал министр финансов.