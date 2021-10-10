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  2. Глава Минфина рассказал, что изменится для иностранных магазинов, которые продают товары через интернет

Глава Минфина рассказал, что изменится для иностранных магазинов, которые продают товары через интернет

Об этом Юрий Селиверстов рассказал в эфире программы «Контуры» на ОНТ.

Фото: pixabay.com

 - Приобретая товары в зарубежных интернет-магазинах, граждане Беларуси перечисляют деньги владельцу данного магазина, который зарегистрирован как субъект хозяйствования в другой стране и платит налоги там же. Товары, которые продаются в обычных магазинах, и там есть НДС, находятся не в одинаковой ситуации с теми, кто торгует таким образом. Поэтому введение этого налога на добавленную стоимость (планируется, что мы к этому подойдем в середине следующего года) уравняет условия и подтолкнет к тому, чтобы те магазины зарегистрировались как субъекты хозяйствования и платили налоги со своих доходов в бюджет нашей страны, - рассказал министр финансов. 
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