Глава МИД Никарагуа посетит Беларусь с официальным визитом 18–19 октября

Архивное фото

Уточняется, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей проведет переговоры со своим коллегой из Никарагуа. По итогам встречи ожидается подписание двусторонних документов. В пресс-службе добавили, что после этого главы МИД Беларуси и Никарагуа сделают заявления для СМИ.Напомним, Владимир Макей и Денис Роналдо Монкада Колиндрес проводили встречу в конце сентября на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.