Глава МИД Никарагуа посетит Беларусь с официальным визитом 18–19 октября

Министр иностранных дел Никарагуа Денис Роналдо Монкада Колиндрес 18–19 октября посетит нашу страну с официальным визитом, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
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Уточняется, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей проведет переговоры со своим коллегой из Никарагуа. По итогам встречи ожидается подписание двусторонних документов. В пресс-службе добавили, что после этого главы МИД Беларуси и Никарагуа сделают заявления для СМИ.
Напомним, Владимир Макей и Денис Роналдо Монкада Колиндрес проводили встречу в конце сентября на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.