Процесс вывода иностранных наемников из Ливии может начаться очень скоро. Об этом заявила на сегодняшней итоговой пресс-конференции по завершении второй Берлинской конференции по Ливии ливийский министр иностранных дел и международного сотрудничества Наджла Мангуш, сообщает ТАСС.
– Мы добились успеха в этом деле. Надеемся, что скоро наемники с двух сторон (выступавшие на стороне противоборствующих лагерей на западе и востоке Ливии) могут быть выведены, – уточнила руководитель ведомства.
Фото: pixabay.com
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Глава МИД Ливии заявила, что вывод иностранных наемников может начаться в ближайшие дни
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