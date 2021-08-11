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  2. Глава МИД Литвы: организаторы беспорядков зарабатывают политический капитал на разжигании розни

Глава МИД Литвы: организаторы беспорядков зарабатывают политический капитал на разжигании розни

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что организаторы беспорядков, которые проходили у парламента 10 августа, зарабатывают политический капитал на разжигании розни. Его слова приводит Delfi.ru.

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– Незаконные действия – какие мы наблюдали вчера, когда блокировали выходы из парламента или протестовали без разрешения и не соблюдали расстояние до госучреждений – не могут рассматриваться как справедливые. В государстве все, включая участников протеста, должны соблюдать закон, – сказал в среду журналистам Ландсбергис. 

По его словам, организаторы беспорядков на разжигании розни набирают политические дивиденды. При этом глава МИД обратил внимание на то, что есть представители оппозиции, которые не участвуют в протестах. 

Ландсбергис не стал комментировать тактические действия полиции, но сказал, что во вторник он много времени провел в парламенте: 

– Нам категорически рекомендовали не выходить из здания, – отметил политик и добавил, что необходимо готовиться к подобным беспорядкам и в будущем. 

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– Очень важно соблюдать правила. У всех в Литве есть право на протесты, возмущения, упреки в адрес правительства, власти и др. Это основополагающий принцип – соблюдение правил, вчера они были нарушены. Это было связано и с правом на безопасную работу депутатов, – считает Ландсбергис. 

Глава МИД отметил, что протесты должны проходить в безопасной обстановке. 

– Жесткая поляризация фиксируется во всем мире, включая Литву. Этому способствуют и технологические средства. Людям с радикальными взглядами легче собраться в группу единомышленников, мобилизоваться, организовать протесты, – высказал мнение министр. 

Напомним, что акция протеста, заявленная как мирная, во вторник переросла в несанкционированные беспорядки. Полиция задержала 26 подозреваемых, пострадали 15 стражей порядка.
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