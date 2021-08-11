Глава МИД Литвы: организаторы беспорядков зарабатывают политический капитал на разжигании розни

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, – сказал в среду журналистам Ландсбергис.По его словам, организаторы беспорядков на разжигании розни набирают политические дивиденды. При этом глава МИД обратил внимание на то, что есть представители оппозиции, которые не участвуют в протестах.Ландсбергис не стал комментировать тактические действия полиции, но сказал, что во вторник он много времени провел в парламенте:, – отметил политик и добавил, что необходимо готовиться к подобным беспорядкам и в будущем.– считает Ландсбергис.Глава МИД отметил, что протесты должны проходить в безопасной обстановке., – высказал мнение министр.Напомним, что акция протеста, заявленная как мирная, во вторник переросла в несанкционированные беспорядки. Полиция задержала 26 подозреваемых, пострадали 15 стражей порядка.