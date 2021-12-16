Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с Генсеком ООН

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем обсудил переговоры по ядерному соглашению в Вене. Об этом sb.by сообщили в посольстве Ирана в Беларуси.
В ходе разговора министр иностранных дел заявил, что Иран принимает участие в данных переговорах с необходимыми инициативами и полномочиями и серьезно работает над достижением хорошего соглашения.
Амир Абдоллахиян счел отсутствие инициатив у западной стороны одной из причин медленного продвижения переговоров и подчеркнул:
– Мы представили два документа по отмене санкций и ядерной программе Ирана. Эти документы соответствуют СВПД, и мы не выдвигали никаких требований, которые противоречили бы положениям СВПД, и в то же время мы не принимаем никаких обязательств вне рамок СВПД.
Он также добавил:
– Иранская сторона на переговорах представила хорошие предложения, которые могут стать основой для прочного соглашения.
По словам главы МИД Ирана, для полного устранения так называемой озабоченности западных сторон необходима полная отмена санкций.
– После осуждения генеральным директором МАГАТЭ диверсии на ядерном объекте в Карадж мы в качестве акта доброй воли объявили, что разрешим на данном объекте установку камер, – отметил Амир Абдоллахиян.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркнул:
– Мы с добрыми намерениями и активной инициативой стремимся к достижению хорошего соглашения, но мы ни в коем случае не приемлем угрожающей риторики. Западные стороны должны знать, что угрожающие высказывания в адрес Ирана имеют противоположный эффект.
Сторонами также был затронут вопрос Ливана.
– Мы всегда выступали за национальное единство, суверенитет и территориальную целостность Ливана. Исламская Республика Иран поддерживает усилия по оказанию помощи Ливану, – сказал Амир Абдоллахиян и добавил: – Международному сообществу необходимо бороться с агрессией сионистского режима против Ливана.
Генеральный секретарь ООН, выражая благодарность, также назвал венские переговоры важными и сказал:
– Мы считаем, что СВПД является важным документом, и такого рода документы очень полезны для международного мира и стабильности.
Вместе с тем Антониу Гутерриш заявил:
– Позиция ООН по ядерной сделке всегда была четкой и ясной, и мы ее поддерживали.
Высоко оценив действия Исламской Республики Иран по сотрудничеству с МАГАТЭ после согласия на установку камер на объекте в Карадж, Генеральный секретарь ООН сказал, что это действие свидетельствует о хорошем сотрудничестве Тегерана с МАГАТЭ, что позитивно влияет на процесс построения доверия в ходе переговоров.
– Мы будем использовать все инструменты ООН и приложим все усилия, чтобы эти переговоры имели хороший результат, – сказал он.
Кроме того, Антониу Гутерриш заявил, что целью его визита в Ливан является установление единства и объединение ливанского народа и он верит, что сам ливанский народ сможет решить проблемы страны.