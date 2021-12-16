Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с Генсеком ООН

В ходе разговора министр иностранных дел заявил, что Иран принимает участие в данных переговорах с необходимыми инициативами и полномочиями и серьезно работает над достижением хорошего соглашения.Амир Абдоллахиян счел отсутствие инициатив у западной стороны одной из причин медленного продвижения переговоров и подчеркнул:Он также добавил:По словам главы МИД Ирана, для полного устранения так называемой озабоченности западных сторон необходима полная отмена санкций.– отметил Амир Абдоллахиян.Министр иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркнул:Сторонами также был затронут вопрос Ливана.– сказал Амир Абдоллахиян и добавил:Генеральный секретарь ООН, выражая благодарность, также назвал венские переговоры важными и сказал:Вместе с тем Антониу Гутерриш заявил:Высоко оценив действия Исламской Республики Иран по сотрудничеству с МАГАТЭ после согласия на установку камер на объекте в Карадж, Генеральный секретарь ООН сказал, что это действие свидетельствует о хорошем сотрудничестве Тегерана с МАГАТЭ, что позитивно влияет на процесс построения доверия в ходе переговоров.– сказал он.Кроме того, Антониу Гутерриш заявил, что целью его визита в Ливан является установление единства и объединение ливанского народа и он верит, что сам ливанский народ сможет решить проблемы страны.