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  2. Глава МЧС России погиб, спасая известного кинорежиссера

Глава МЧС России погиб, спасая известного кинорежиссера

Стало известно, кого пытался спасти Евгений Зиничев. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости

По данным МЧС, оператором, упавшим в воду, был 63-летний кинорежиссер Александр Мельник. Он посетил учения МЧС, чтобы выбрать локации для своего нового фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Евгений Зиничев находился рядом, когда тот упал со скалы в воду.

Александр Мельник – российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России. Лауреат премии «Ника».  

8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга во время межведомственных учений в Норильске.  
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