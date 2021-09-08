Глава МЧС России погиб, спасая известного кинорежиссера

Стало известно, кого пытался спасти Евгений Зиничев. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
По данным МЧС, оператором, упавшим в воду, был 63-летний кинорежиссер Александр Мельник. Он посетил учения МЧС, чтобы выбрать локации для своего нового фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Евгений Зиничев находился рядом, когда тот упал со скалы в воду.
Александр Мельник – российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России. Лауреат премии «Ника».
8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга во время межведомственных учений в Норильске.