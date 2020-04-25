Глава МЧС провел субботник на малой родине

Участие министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимира Ващенко в субботниках на своей малой родине уже стало традицией.





В этом году министр приехал в агрогородок Бычиха Городокского района, чтобы вместе с сотрудниками Витебского областного управления МЧС благоустроить территорию нового пожарного аварийно-спасательного поста №12. Работы хватило: посадили туи, уложили резиновое покрытие на площадке для игровых видов спорта, подготовили для укладки покрытия площадку «Воркаут».

Владимир Ващенко считает, что субботник – лучший повод для визита на малую родину:

– Как и все активные граждане нашей страны, мы всегда участвуем в этом мероприятии. Благоустраиваем места, где работаем, и поддерживаем те серьезные начинания, на которые пойдут заработанные деньги. Из года в год приезжаю в Бычиху, чтобы внести вклад в развитие свой малой родины, ведь здесь прошло мое детство, школьные годы. Приятно, что люди отмечают, ценят внимание, но, прежде всего я делаю для себя – участие в судьбе родных мест доставляет искреннее удовлетворение.

























Как сказала председатель Бычихинского сельского Совета депутатов Антонина Колца, местные жители очень благодарны знаменитому земляку. За три Года Малой родины это уже пятый объект, который появился благодаря участию сотрудников МЧС:

– Детская площадка, мини-парк, пляж, актовый зал, где мы уже сочетали браком три пары молодоженов. Теперь вот на месте неухоженного пустыря появилось красивое современное здание пожарного поста со спортивными площадками, которыми смогут пользоваться местные жители. Он буквально преобразил нашу деревню, высоко поднял планку по благоустройству территории: хозяева близлежащих домов сразу снесли старые заборы. Культура, красота, порядок на малой родине – вот что такое субботник!





















Финишной точкой субботника стало открытие фонтана, расположенного на территории поста.