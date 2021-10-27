Глава канарского острова предложил сбросить с военных самолетов бомбы на Пальму, чтобы направить лаву

приводит слова Касимиро Курбело газета El Mundo.уточнил он.19 сентября на острове началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили по меньшей мере 2 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам опасных газов. На острове были эвакуированы около 7 тыс. человек. В результате извержения никто не пострадал.В последнее время на Пальме усилилась сейсмологическая активность. В частности, было зафиксировано несколько сотен землетрясений, но их магнитуда не превышала 4,9.