SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Глава канарского острова предложил сбросить с военных самолетов бомбы на Пальму, чтобы направить лаву

Глава канарского острова предложил сбросить с военных самолетов бомбы на Пальму, чтобы направить лаву

Глава испанского острова Гомера (автономное сообщество Канарские острова) Касимиро Курбело выступил с предложением сбросить бомбы с военных самолетов на остров Пальма, чтобы направить лавовый поток от извергающегося вулкана, пишет ТАСС.


"Разве нет самолета, который летает? Прилететь и заставить ее [бомбу] упасть, бум!" – приводит слова Касимиро Курбело газета El Mundo.

"Может, то, что я говорю, – это глупость. Мне кажется, что с технологической точки зрения нужно попробовать этот [вариант]", – уточнил он.

19 сентября на острове началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили по меньшей мере 2 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам опасных газов. На острове были эвакуированы около 7 тыс. человек. В результате извержения никто не пострадал.

В последнее время на Пальме усилилась сейсмологическая активность. В частности, было зафиксировано несколько сотен землетрясений, но их магнитуда не превышала 4,9.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы