Александр Лукашенко вручил погоны генерал-лейтенанта милиции министру внутренних дел Ивану Кубракову, а также Юрию Караеву и Александру Барсукову, назначенным вчера помощниками Президента – инспекторами по Гродненской области и Минску соответственно. Очередное специальное звание генерал-майора милиции, кроме того, присвоено новому начальнику ГУВД Мингорисполкома Михаилу Грибу.
Выступая с ответным словом, Юрий Караев отметил:
– Спасибо, что вы по достоинству оценили мой труд, а прежде всего белорусской милиции. Также спасибо за то, что вы доверяете и дальше защищать безопасность Республики Беларусь на новом рубеже. Огромное спасибо коллегам, которые поддерживали меня, моим подчиненным. Наш прекрасный коллектив сплотился в это тяжелое время. Мы избавились от всех тех немногочисленных недостойных товарищей, которые от нас ушли. А остальные стали как братья. А еще для настроения хочу сказать: пускай все эти «правительства в изгнании» пересмотрят фильм «Корона Российской империи», где уже в прошлом веке вот такие вот деятели делили между собой корону, которая им не досталась. Все повторяется. Точно так же не достанется им ничего и сейчас.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
379
Глава государства вручил Кубракову, Караеву и Барсукову погоны генерал-лейтенанта милиции
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter